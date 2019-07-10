В Мангистауской области собирают предложения по улучшению работы участковых

Мнение общественности будет иметь особо важное значение в выработке новых методов работы участковых инспекторов полиции.

В рамках исполнения поручения главы государства об усилении роли участковых инспекторов полиции во взаимодействии с органами внутренних дел и обществом, а также решения Коллегии Министерства внутренних дел формируется пакет предложений по кардинальному изменению формата работы службы участковых инспекторов полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В ведомстве сообщили, что мнение общественности будет иметь особо важное значение в выработке новых методов работы участковых инспекторов полиции.

На базе Департамента полиции Мангистауской области созданы рабочие группы для сбора предложений. По всем поступающим предложениям будет проводиться мониторинг с последующим предоставлением в МВД РК.

Свои предложения по новому формату работы службы участковых инспекторов полиции вы можете отправить на электронный адрес: dvd_manghistau@mail.ru, по телефону Whatsapp 87751716819 или оставлять в комментариях на официальных сайтах Департамента в Instagram и Facebook.

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