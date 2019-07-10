Назначен вице-министр культуры и спорта РК

Им стал Дауешов Нуркиса.

10 июля министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова представила нового вице-министра ведомства. Постановлением Правительства РК Дауешов Нуркиса Муратович назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Нуркиса Дауешов родился в 1985 году в Западно-Казахстанской области. Выпускник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, магистрант Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

В разные годы работал артистом филармонии, академического оркестра народных инструментов, преподавателем кафедры «Традиционное музыкальное искусство» Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

В 2011-2013 гг. - инспектор в Казахском Государственном академическом оркестре народных инструментов имени Курмангазы.

С 2013 года возглавлял Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы.

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