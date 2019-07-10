Безопасно ли алматинцам есть арбузы и дыни в середине июля

Реализация продуктов питания, в том числе бахчевых культур, в местах неорганизованной торговли запрещена.

В южной столице начался сезон арбузов и дынь. Санитарные врачи рассказали корреспонденту inAlmaty.kz как правильно выбрать вкусные и безопасные плоды, передает Zakon.kz.

На рынках и в супермаркетах Алматы вовсю продаются арбузы и дыни. В основном, бахчевые завозят из Южного Казахстана и Узбекистана.

- Установилась жаркая погода, арбузы и дыни созревают естественным путем, их можно приобретать. Стоит помнить, что во всех рынках и супермаркетах есть ветеринарно-санитарная лаборатория. Специалисты должны проверить арбузы и дыни на наличие нитратов до реализации. У продавца, который реализует бахчевые культуры, должна быть справка об отсутствии нитратов. Эти документы имеет право запросить каждый покупатель. Допустимая норма содержания нитратов для арбузов - 60 миллиграммов на 1 килограмм, для дынь - 90 миллиграммов на 1 килограмм, - рассказали в отделе координации Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы.

Чтобы выбрать арбуз, необходимо обратить внимание на его внешнюю окраску, она должна быть яркой и с блеском. Мякоть должна быть зрелой, сочной и без пустот, а плодоножка и усик - усохшими.

- У недозрелого плода поверхность матовая, местами отмечается ребристость. В местах покупки не употребляйте немытые фрукты и овощи, не делайте надрезы, так как в большинстве случаев используются грязные ножи, которые могут привести к бактериальному загрязнению возбудителями кишечных инфекций. Если у вас все же появились симптомы: тошнота, рвота, боли в области живота немедленно обратитесь в медицинское учреждение, - предупредил эксперт.

В ведомстве отметили, что реализация продуктов питания, в том числе бахчевых культур, в местах неорганизованной торговли запрещена.

12 июля Департамент планирует провести акцию на рынке "Барыс" на улице Розыбакиева. Потребители, закупив товар, смогут провести лабораторные исследования на наличие нитратов.

К слову, в июне санврачами было отобрано восемь бахчевых культур. Из них в четырех дынях и двух арбузах специалисты выявили превышение нормы содержания нитратов.

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