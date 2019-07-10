Вклеивать фото детей в загранпаспорта родителей пока можно

Законопроект с внесенными поправками еще не принят и находится на рассмотрении в Парламенте РК.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на сайте dialog.egov.kz ответил на вопрос казахстанца по поводу вклеивания фотографий детей в загранпаспорта родителей при выезде за рубеж, сообщает Zakon.kz.



- С 1 января 2019 года казахстанских детей до 16 лет обязали иметь собственные заграничные паспорта при выезде за пределы страны. Также пресс-служба МВД РК указывает об отмене вклеивания фотографии детей в паспорта родителей. Однако МИД РК в своем ответе указывает, что вклеивание фотографий детей в паспорта родителей все-таки не запрещено законом. Прошу вас прояснить данную ситуацию, можно ли вклеивать фото детей в загранпапорт родителей или все же детям до 16 лет надо оформлять паспорта? – спросил казахстанец.

Как ответил министр, "пересечение границы с целью выезда за пределы страны по вклеенным фотографиям детей до 16-ти лет в паспорт одного из родителей в случаях выезда совместно за границу является возможным" в рамках статьи 8 закона "О документах, удостоверяющих личность" и Стандарта государственной услуги "Запись в паспорт гражданина Республики Казахстан о детях в возрасте до шестнадцати лет в случаях выезда совместно с родителями за границу с вклеиванием их фотографий".

По его словам, законопроект с внесенными поправками в данный закон еще не принят и находится на рассмотрении в Парламенте РК.

- В связи с чем, по мере принятия законопроекта население через средства массовой информации будет информировано дополнительно, - написал министр.

Вместе с тем он отметил, что во избежание проблем при въезде в зарубежные страны МВД рекомендует обратиться в ЦОН для оформления несовершеннолетним детям паспортов гражданина РК, предоставив следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка (присутствие ребенка обязательно);

- удостоверение личности одного из родителей;

- квитанцию по оплате государственной пошлины за выдачу паспорта РК в размере 8 МРП (20 тыс. 200 тенге).

Ранее сообщалось, что МВД РК внесло поправки в законодательство страны по отмене вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей при совместном выезде за границу, так как сегодня эта процедура в мировой практике не применяется. Так, в странах, наиболее популярных для посещения казахстанцами (США, Великобритания, ОАЭ, Италия, Испания, Франция, Чехия, Словения, Хорватия, Греция, Венгрия, Польша, Германия, Швейцария, Швеция, Китай, Южная Корея и другие) наличие паспорта у детей, въезжающих в государство с родителями обязательно, и вклейка в паспорт фотографии ребенка в качестве документа не признается.

Также отмечалось, что отмена вклеивания фотографий в паспорта родителей связана прежде всего с защитой детей, которые могут оказаться в трудной ситуации за пределами страны, а также с рисками незаконного вывоза детей за границу.

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