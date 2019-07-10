Названа причина массового отравления на свадьбе в Кыргызстане

Всем обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь.

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора установил причины массового отравления в ресторане в городе Токмок Чуйской области, передает КирТАГ.

По данным пресс-службы минздрава, количество обратившихся за медицинской помощью составило 174 человека, из них были госпитализированы 78 человек (Республиканская клиническая инфекционная больница, территориальные больницы Токмока, Иссык-Атинского района, Московского района, Кочкорского района, Иссык-Кульского района).

- Всем обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь. В связи с улучшением состояния здоровья госпитализированные больные выписаны домой. По состоянию на 9 июля продолжают получать лечение 10 человек в Токмокской территориальной больнице, - сообщили в пресс-службе.

В ходе расследования были отобраны остатки пищевых продуктов, смывы с разделочного инвентаря, производственного оборудования, чайной и столовой посуды из ресторана "Мегаполис", где обнаружена условно-патогенная флора. Также были отобраны клинические материалы от больных.

- Учитывая эпиданамнез, связь с употреблением пищевых продуктов, связанных с мероприятием в ресторане "Мегаполис", инкубационный период, клинические симптомы, результаты лабораторных исследований, в данном случае имело место бактериальное пищевое, отравление сальмонеллезной этиологии, что подтверждается результатами лабораторных анализов. В 48% клинических материалах от больных (промывные воды, копрокультура) высеяна Salmonella enteritidis, - говорится в сообщении.

Ресторан "Мегаполис" предписанием Токмокской городской ЦГСЭН закрыт до устранения нарушений.

Напомним, массовое отравление в Токмоке произошло 29 июня в кафе "Мегаполис", где проходило свадебное торжество. На праздник приехали 256 человек из разных районов республики и областей.

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