Назначен заместитель акима Нур-Султана

Им стал Макен Бактияр.

Распоряжением акима города Нур-Султан Макен Бактияр Макенович назначен заместителем акима столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный акимата Нур-Султана.

Он будет курировать вопросы социальной защиты, внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта.

Макен Бактияр Макенович - 38 лет. Родился в г.Алматы Окончил Казахский национальный аграрный университет, по специальности эксперт-аудитор, Университет Монтаны-Миссула (США) (выпускник программы "Болашак"), магистр государственного управления (МРА). В 2000-2009 гг. работал на руководящих должностях в молодежных организациях. 2009-2010 гг. - начальник отдела по работе с вузами и молодежными организациями управления по вопросам молодежной политики города Алматы. 2010-2012 гг. - руководитель управления по вопросам молодежной политики города Алматы. 2012-2013 гг. - руководитель управления внутренней политики города Алматы. 2013-2016 гг. - заместитель акима Западно-Казахстанской области.

С 24 марта 2016 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, избран по партийному списку партии "Нұр Отан".

Ранее эту должность занимал Ерлан Каналимов. Теперь Каналимов назначен первым заместителем председателя филиала партии Nur Otan в Нур-Султане.

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