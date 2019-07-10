Прямая трансляция совещания Верховного Суда по итогам первого полугодия 2019 года
Председатель Верховного Суда ответит на cамые неудобные и острые вопросы к судам.
Фото : Сайт верховного суда10 июля 2019, 15:00
В 15.00 началась трансляция расширенного совещания Верховного Суда по итогам первого полугодия 2019 года, передает Zakon.kz.
Участники намерены обсудить актуальные вопросы.
К примеру, почему судьями до сих пор становятся по "блату", почему судьи идут на поводу у силовиков, почему мало оправдывают, когда судебная система очистится от некомпетентных кадров.
Председатель Верховного Суда на совещании по итогам первого полугодия задаст и ответит на эти и другие самые неудобные и острые вопросы к судам.
Прямую трансляцию также можно посмотреть в аккаунтах Верховного Суда РК в социальных сетях.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4977137-d043f4d20324f2b15d6036d58374e05d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...