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Прямая трансляция совещания Верховного Суда по итогам первого полугодия 2019 года

Председатель Верховного Суда ответит на cамые неудобные и острые вопросы к судам.

Фото : Сайт верховного суда10 июля 2019, 15:00

В 15.00 началась трансляция расширенного совещания Верховного Суда по итогам первого полугодия 2019 года, передает Zakon.kz.

Участники намерены обсудить актуальные вопросы.

К примеру, почему судьями до сих пор становятся по "блату", почему судьи идут на поводу у силовиков, почему мало оправдывают, когда судебная система очистится от некомпетентных кадров.

Председатель Верховного Суда на совещании по итогам первого полугодия задаст и ответит на эти и другие самые неудобные и острые вопросы к судам.

Прямую трансляцию также можно посмотреть в аккаунтах Верховного Суда РК в социальных сетях.


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