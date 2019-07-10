"Продажа дочек". Эксперты видят только позитив

Рейтинги АО "КазТрансГаз" находятся на одном уровне с рейтингами ее единственной материнской структуры.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не предвидит изменений в оценках кредитоспособности и наличия рисков в связи с планируемой продажей дочерних компаний АО "КазТрансГаз Аймак" и ТОО "КазТрансГаз Онимдери".

По прогнозам Fitch Ratings Казахстанский национальный газовый оператор останется на уровне "ВВВ-", прогноз "Стабильный".

Как ранее сообщалось, АО "КазТрансГаз" объявил о предложении на получение согласия в отношении гарантированных облигаций на сумму $750 млн, с процентной ставкой 4,375% со сроком погашения в 2027 году.

При этом, компания АО "КазТрансГаз" предлагает одобрить и дать свое согласие на продажу до 100% акций или активов своего дочернего предприятия АО "КазТрансГаз Аймак" и своего дочернего предприятия ТОО "КазТрансГаз Онимдери" третьему лицу, которое не является материнской компанией АО "НК "КазМунайГаз" или ее дочерней компанией.

АО "КазТрансГаз Аймак" отвечает за распределение внутреннего газа конечным потребителям и составляла около 12% консолидированной EBITDA АО "КазТрансГаз" и 15% консолидированного долга на конец 2018 года. ТОО "КазТрансГаз Онимдери" сервисная компания, составляла менее 1% консолидированной EBITDA 2018 года и не имела задолженности.

АО "КазТрансГаз" рассчитывает на то, что данная сделка снизит уровень консолидированного долга приблизительно на 232 млн. долларов США, что значительно улучшит общий уровень ликвидности и благоприятно повлияет на показатель EBITDA.

По данным Fitch Ratings, рейтинги АО "КазТрансГаз" находятся на одном уровне с рейтингами ее единственной материнской структуры, АО "НК "КазМунайГаз", с учетом сильных юридических, стратегических и операционных связей.

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