На месте взрывов в Арыси продолжается тление
Причина в жаре.
Фото : МО РК10 июля 2019, 15:37
На брифинге в СЦК министр обороны РК Нурлан Ермекбаев рассказал о текущей ситуации по ликвидации последствий пожара на базе с боеприпасами в Арыси, передает корреспондент Zakon.kz.
- Для ликвидации последствий пожара сейчас проводится разведка и мониторинг местности на предмет выявления фрагментов боеприпасов, полив водой в целях охлаждения сгоревших хранилищ, а также мест складирования боеприпасов и их фрагментов, но из-за жаркой погоды пока тление в некоторых хранилищах продолжается, идет небольшой дым, пожарные постоянно заливают водой. Это на территории самого арсенала, - уточнил он.
По его словам, очистка прилегающей местности ведется "на всякий случай" в радиусе 20 км от фрагментов боеприпасов.
- Уничтожаются фрагменты боеприпасов, обнаруженные в ходе очистки города и прилегающей территории. Уничтожение производится по плану в 60 км от города Арысь. Для безопасности населения по периметру города и арсенала выставлены оцепление и патрули, - сказал Ермекбаев.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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