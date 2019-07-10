На месте взрывов в Арыси продолжается тление

Причина в жаре.

На брифинге в СЦК министр обороны РК Нурлан Ермекбаев рассказал о текущей ситуации по ликвидации последствий пожара на базе с боеприпасами в Арыси, передает корреспондент Zakon.kz.

- Для ликвидации последствий пожара сейчас проводится разведка и мониторинг местности на предмет выявления фрагментов боеприпасов, полив водой в целях охлаждения сгоревших хранилищ, а также мест складирования боеприпасов и их фрагментов, но из-за жаркой погоды пока тление в некоторых хранилищах продолжается, идет небольшой дым, пожарные постоянно заливают водой. Это на территории самого арсенала, - уточнил он.

По его словам, очистка прилегающей местности ведется "на всякий случай" в радиусе 20 км от фрагментов боеприпасов.

- Уничтожаются фрагменты боеприпасов, обнаруженные в ходе очистки города и прилегающей территории. Уничтожение производится по плану в 60 км от города Арысь. Для безопасности населения по периметру города и арсенала выставлены оцепление и патрули, - сказал Ермекбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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