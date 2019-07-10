Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На месте взрывов в Арыси продолжается тление

Причина в жаре.

Фото : МО РК10 июля 2019, 15:37

На брифинге в СЦК министр обороны РК Нурлан Ермекбаев рассказал о текущей ситуации по ликвидации последствий пожара на базе с боеприпасами в Арыси, передает корреспондент Zakon.kz.

- Для ликвидации последствий пожара сейчас проводится разведка и мониторинг местности на предмет выявления фрагментов боеприпасов, полив водой в целях охлаждения сгоревших хранилищ, а также мест складирования боеприпасов и их фрагментов, но из-за жаркой погоды пока тление в некоторых хранилищах продолжается, идет небольшой дым, пожарные постоянно заливают водой. Это на территории самого арсенала, - уточнил он.

По его словам, очистка прилегающей местности ведется "на всякий случай" в радиусе 20 км от фрагментов боеприпасов.

- Уничтожаются фрагменты боеприпасов, обнаруженные в ходе очистки города и прилегающей территории. Уничтожение производится по плану в 60 км от города Арысь. Для безопасности населения по периметру города и арсенала выставлены оцепление и патрули, - сказал Ермекбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты