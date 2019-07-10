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В Нур-Султане продолжаются дезинсекционные работы против мошек и комаров

Ситуация стабилизируется в ближайшие несколько дней.

Фото : сайт столицы10 июля 2019, 15:42

В дезинсекционных работах в столице задействованы 123 человека. На обработку улиц, водоемов, кварталов города они выходят в ночное время, сообщает сайт акимата столицы.

Обработка территории города ведется силами 4 районных акиматов. Работы ведутся с апреля до конца сентября и охватывает 6 туров. В данный момент завершается 3-й тур, следующий этап обработки открытых станций и водоемов начнется в 20-х числах июля.

По словам руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг в городе Нур-Султане Садвакаса Байгабулова, резкое увеличение количества комаров в столице объясняется дождливой погодой, благоприятной для размножения кровососущих.

- Развитие комаров от личинки до летной формы занимает 7 дней, но из-за сложившихся погодных условий, когда сразу после обильных дождей установилась жаркая погода, цикл созревания сократился до 2 дней, - пояснил он.

По его словам, ситуация в столице стабилизируется в ближайшие несколько дней. Препараты, используемые при обработке против комаров, мошек и клещей, сертифицированы и прошли испытания и госэкспертизу, оказав свою эффективность. При этом они не вызывают никаких аллергических реакций у людей.


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