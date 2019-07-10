Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Удобные тротуары и безопасные переходы потребовал сооружать в Алматы Сагинтаев

Есть ряд вопросов, беспокоящих жителей.

Фото : Пресс-служба акимата Алматы10 июля 2019, 15:46

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев продолжает осматривать мегаполис и узнавать о том, что беспокоит жителей. Настала очередь Медеуского района, передает Zakon.kz.

Глава мегаполиса отметил, что целом инфраструктура в Медеуском районе развита. Но есть ряд вопросов, беспокоящих жителей. Например, в районе ведется плотная застройка, но не хватает ученических мест и детских площадок.

- Поручил акиму района обратить внимание на состояние коммунальных сетей, стихийные парковки, уборку территорий, а также состояние дорог и качество воды мкр. Думан и Аккайын. Особое внимание при реконструкции улиц необходимо уделять созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. Нужны удобные тротуары и безопасные пешеходные переходы через проезжую часть, - написал Сагинтаев.

Кроме того, он отметил проблемы дольщиков недостроенных ЖК, частных домов в оползнеопасной зоне.

- По всем этим вопросам будем детально разбираться, - написал аким.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты