Удобные тротуары и безопасные переходы потребовал сооружать в Алматы Сагинтаев

Есть ряд вопросов, беспокоящих жителей.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев продолжает осматривать мегаполис и узнавать о том, что беспокоит жителей. Настала очередь Медеуского района, передает Zakon.kz.

Глава мегаполиса отметил, что целом инфраструктура в Медеуском районе развита. Но есть ряд вопросов, беспокоящих жителей. Например, в районе ведется плотная застройка, но не хватает ученических мест и детских площадок.

- Поручил акиму района обратить внимание на состояние коммунальных сетей, стихийные парковки, уборку территорий, а также состояние дорог и качество воды мкр. Думан и Аккайын. Особое внимание при реконструкции улиц необходимо уделять созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. Нужны удобные тротуары и безопасные пешеходные переходы через проезжую часть, - написал Сагинтаев.

Кроме того, он отметил проблемы дольщиков недостроенных ЖК, частных домов в оползнеопасной зоне.

- По всем этим вопросам будем детально разбираться, - написал аким.

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