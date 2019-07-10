Удобные тротуары и безопасные переходы потребовал сооружать в Алматы Сагинтаев
Есть ряд вопросов, беспокоящих жителей.
Фото : Пресс-служба акимата Алматы10 июля 2019, 15:46
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев продолжает осматривать мегаполис и узнавать о том, что беспокоит жителей. Настала очередь Медеуского района, передает Zakon.kz.
Глава мегаполиса отметил, что целом инфраструктура в Медеуском районе развита. Но есть ряд вопросов, беспокоящих жителей. Например, в районе ведется плотная застройка, но не хватает ученических мест и детских площадок.
- Поручил акиму района обратить внимание на состояние коммунальных сетей, стихийные парковки, уборку территорий, а также состояние дорог и качество воды мкр. Думан и Аккайын. Особое внимание при реконструкции улиц необходимо уделять созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. Нужны удобные тротуары и безопасные пешеходные переходы через проезжую часть, - написал Сагинтаев.
Кроме того, он отметил проблемы дольщиков недостроенных ЖК, частных домов в оползнеопасной зоне.
- По всем этим вопросам будем детально разбираться, - написал аким.
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