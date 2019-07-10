Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Умышленный поджог в Арыси не исключает Минобороны

Отрабатываются все возможные версии.

Фото : пресс-служба МО РК10 июля 2019, 15:50

Министр обороны Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в СЦК отметил, что не исключает версию умышленного поджога в Арыси, передает Zakon.kz.

- В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование, отрабатываются все возможные версии. Это человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, халатность, технические причины. Например, короткое замыкание электропроводки, химическая реакция заряда и не исключается возможность умышленного поджога или диверсии, - сказал он.

Читайте также:

Ермекбаев об Арыси: Я никогда не уходил от ответственности

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты