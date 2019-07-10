Умышленный поджог в Арыси не исключает Минобороны

Отрабатываются все возможные версии.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в СЦК отметил, что не исключает версию умышленного поджога в Арыси, передает Zakon.kz.

- В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование, отрабатываются все возможные версии. Это человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, халатность, технические причины. Например, короткое замыкание электропроводки, химическая реакция заряда и не исключается возможность умышленного поджога или диверсии, - сказал он.

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