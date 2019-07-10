Верховный суд ответил на критику в адрес работы судебных инстанций

Ситуация по колоссальной нагрузке стабилизирована.

На неудобные вопросы о работе судей ответил в рамках расширенного заседания председатель Верховного суда Жакип Асанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Это заседание Асанов провел в необычном режиме. Так, большую часть времени председатель Верховного суда посвятил критическим замечаниям граждан, а не достижениям и отчету по отправлению правосудия за первое полугодие 2019 года.

Только вначале Асанов рассказал о результатах реализации десятков пилотных проектов в рамках программы "7 камней правосудия": "ночных" и "семейных" судов, "судья-примиритель", "помощник судьи", центры внесудебного примирения, фронт-офисы и так далее. Он также отметил, что Верховный суд убедился в реальной пользе этих инструментов для людей.

- Ситуация по колоссальной нагрузке стабилизирована. Идет непростая и целенаправленная работа, цель которой – качественный прорыв правосудия, - добавил председатель Верховного суда.

Неудобными вопросами, озвученными Асановым стали: "Судьями становятся по блату или за деньги"; "Судьи идут на поводу правоохранительных органов"; "Суды интересы госорганов ставят выше человека". Председатель ВС отметил, что не считает эти мнения надуманными, "так как они долгое время у всех на устах, и многие не верят, что такая ситуация может измениться". Все вопросы такого характера он разделил на три блока: уголовное правосудие, споры людей и бизнеса с госорганами и судейские кадры.

Кроме того, Асанов выразил уверенность в том, что 2020 год станет началом качественного прорыва правосудия, и "налогоплательщики должны быть в курсе того, что мы делаем, и давать оценку нашей работе", а также рассказал об увеличении в 6 раз (за 2 года) числа оправдательных приговоров.

Помимо этого, он рассказал, как избавиться от обвинительного уклона, проекте Кодекса об адмюстиции, создании новой системы отбора судейских кадров, а также внедрении новой методики очистки судейского корпуса от непрофессиональных, подверженных коррупции судей.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан.

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