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Привести мусорные полигоны в соответствие со стандартами поручил Токаев

Президент Казахстана указал на необходимость решения проблемы твердых бытовых отходов.

Фото : Акорда10 июля 2019, 16:28

Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, передает Zakon.kz.

Главе государства сообщили о текущей деятельности министерства, а также о процессе разработки нового Экологического кодекса. Министр отчитался о мерах, предпринимаемых с целью развития геологии, экономии водных ресурсов, защиты лесов и животного мира.

Президент Казахстана указал на необходимость решения проблемы твердых бытовых отходов. В частности, нужно привести полигоны в соответствие с экологическими и санитарными требованиями, а также повысить инвестиционную привлекательность сферы вывоза и переработки твердых бытовых отходов.

На особом контроле, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, должны быть вопросы охраны водного и растительного мира, борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой леса.

Кроме того, глава государства призвал повысить экологическую культуру населения и привлечь волонтеров к работе по охране окружающей среды.


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