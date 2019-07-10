Восемь уголовных дел было возбуждено в этом году в отношении казахстанских судей

Если каждый год по негативу увольняли 6-7 судей, то за прошедшее полугодие уже 20. Если каждый год против судей возбуждали одно - максимум 2 дела, то за эти 6 месяцев 2019 года – 8 - Асанов.

Верховный суд ведет борьбу со слабыми юристами в рядах судейского корпуса. Об этом сегодня на расширенном заседании рассказал председатель Верховного суда Жакип Асанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Верховного суда Жакип Асанов на прошедшем расширенном совещании судей республики ответил на ряд критических вопросов. Самыми неприятными из всех он назвал те, которые касаются слабых кадров и коррупции в судах.

Когда правосудие станет реально справедливым, в судах не будет коррупции и из судов уйдут некомпетентные судьи?

Говоря о них, Асанов напомнил о жесткой критике Елбасы о попавших в суды "случайных" юристах. Он обратил внимание на необходимость усилить деятельность по линии внутренней безопасности и системной работе.





- Это позволит поднять качество судейских кадров И, как было отмечено, такая работа уже начата. Так, если каждый год по негативу увольняли 6-7 судей, то за прошедшее полугодие уже 20. Если каждый год против судей возбуждали одно - максимум 2 дела, то за эти 6 месяцев 2019 года - 8, - привел цифры он.

Системными мерами Асанов назвал существенный рост с января этого года зарплаты судьям, освобождении от бесспорных дел и впервые за 10 лет сокращении судебной нагрузки. Отмечено о создании новой системы отбора и расстановки судейских кадров, которая "закрыла дорогу в суд слабым юристам, в том числе по кадровым просьбам". Спикер сказал и о большой роли здесь Высшего судебного совета.

Пользуясь случаем, пригласил в судьи сильных юристов, сообщив о созданных для них "особых конкурсных условий". И добавил, что "слабым юристам в судах нет места".

В судах внедрена новая методика очистки судейского корпуса от слабых, подверженных коррупции судей

Асанов убежден, что "если судья слабый, если у него проблемы с этикой или он склонен к коррупции, то методика не позволит ему удержаться на своем месте".

- Система состоит из трех модулей: периодическая оценка судей по европейскому методу индивидуальной оценки, постоянный мониторинг судебных актов для выявления системных ошибок судов и качественное обновление судебного образования, - сказал он.

Кроме того, председатель Верховного суда подверг резкой критике деятельность Академии правосудия. По его мнению, вуз не выполняет свою основную миссию - готовить сильных кандидатов в судьи. Лишь каждый четвертый из 60 магистрантов в год становится судьей.

- Бюджет ежегодно тратит на это полмиллиарда. Плюс каждый получает зарплату с прежней работы. Еще 230 млн тратим на тех, кто проходит стажировку. 700 млн денег налогоплательщиков без существенного результата (...) К сожалению, предыдущий ректор не смог улучшить качество, - сказал главный судья страны и поручил переформатировать работу Академии правосудия - как в системе управления, так и в программах обучения.

При этом Асанов добавил, что все кандидаты должны пройти обучение в Академии, став по итогам "готовыми судьями". А "провалившие экзамены" должны будут отработать в судебной системе затраченные бюджетные деньги, также как и тот, кто по разным причинам не стал судьей.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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