Стаю заблудившихся лебедей спасли в Мангистауской области
Их выпустили на озере Караколь.
Фото : inaktau.kz10 июля 2019, 16:55
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Мангистауской области проехали более девяти часов в село Бейнеуского района, чтобы спасти пернатых, передает Zakon.kz со ссылкой на инАктау.
Ранее в Сети появилось видео, на котором стая обессиленных лебедей оказались в степи. Это и стало поводом длительной поездки для спасательной операции.
Как выяснилось, лебеди мигрируют через Бейнеуский район. Недавно прошедшие обильные осадки в той местности, после которых образовались огромные лужи, дезориентировали пернатых.
- По всей видимости, птицы перепутали их с водоемом. После без еды они обессилили и не смогли продолжить путь, - считают специалисты ведомства.
Сегодня, 10 июля, лебедей отвезли и выпустили на озере Караколь.
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