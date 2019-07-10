Стаю заблудившихся лебедей спасли в Мангистауской области

Их выпустили на озере Караколь.

Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Мангистауской области проехали более девяти часов в село Бейнеуского района, чтобы спасти пернатых, передает Zakon.kz со ссылкой на инАктау.

Ранее в Сети появилось видео, на котором стая обессиленных лебедей оказались в степи. Это и стало поводом длительной поездки для спасательной операции.

Как выяснилось, лебеди мигрируют через Бейнеуский район. Недавно прошедшие обильные осадки в той местности, после которых образовались огромные лужи, дезориентировали пернатых.

- По всей видимости, птицы перепутали их с водоемом. После без еды они обессилили и не смогли продолжить путь, - считают специалисты ведомства.

Сегодня, 10 июля, лебедей отвезли и выпустили на озере Караколь.

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