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Стаю заблудившихся лебедей спасли в Мангистауской области

Их выпустили на озере Караколь.

Фото : inaktau.kz10 июля 2019, 16:55

Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Мангистауской области проехали более девяти часов в село Бейнеуского района, чтобы спасти пернатых, передает Zakon.kz со ссылкой на инАктау.

Ранее в Сети появилось видео, на котором стая обессиленных лебедей оказались в степи. Это и стало поводом длительной поездки для спасательной операции.

Как выяснилось, лебеди мигрируют через Бейнеуский район. Недавно прошедшие обильные осадки в той местности, после которых образовались огромные лужи, дезориентировали пернатых.

- По всей видимости, птицы перепутали их с водоемом. После без еды они обессилили и не смогли продолжить путь, - считают специалисты ведомства.

Сегодня, 10 июля, лебедей отвезли и выпустили на озере Караколь.


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