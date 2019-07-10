Почти 800 литров контрафактного алкоголя не попали в Казахстан из России

Незаконный груз был изъят на казахстанско-российской границе.

Почти 800 литров алкоголя неустановленного происхождения пытались ввезти в Казахстан из России, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Как сообщили в ведомстве, попытка ввоза контрафактной алкогольной продукции с территории Российской Федерации была пресечена 8 июля 2019 года сотрудниками ДГД по Костанайской области на автомобильном пункте пропуска "Кайрак".

- Спиртосодержащая жидкость неустановленного происхождения была упакована в 4-х и 5-литровые пластиковые емкости. Разрешительные документы (лицензия на право хранения и реализации алкогольной продукции, сопроводительные накладные) отсутствовали. Всего было изъято 183 емкости контрафакта общим объемом 792 литра, стоимостью в 1,5 млн. тенге, – сообщили в пресс-службе КГД МФ РК.

В ведомстве дополнили, что административный материал, составленный в отношении виновных лиц по ст. 463 часть 1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", направлен в суд.

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