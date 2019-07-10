Незаконно проданное имущество вернули государству в Атырауской области

Согласно требованиям закона "О государственном имуществе", государственное имущество реализуется на аукционах.

Прокуратурой Жылыойского района Атырауской области установлены факты незаконной продажи и использования государственного имущества, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в областной прокуратуре, согласно требованиям закона "О государственном имуществе", государственное имущество реализуется на аукционах.

- Между тем, КГП "Жылыой Су" вопреки требованиям указанного закона, заключен договор-купли продажи металлолома (водопроводной линии и водонаполнительной ёмкости) стоимостью 16 млн тенге с ТОО "Intermet Group", - рассказали в надзорном органе.- Кроме этого, акиматом города Кульсары в нарушение требований Правил передачи государственного имущества в доверительное управление (…) коммунальная специальная техника стоимостью 32,4 млн тенге передана в доверительное управление ТОО "Жылыой Тазалық" без проведения тендера.

По акту прокурорского надзора нарушения устранены, имущество стоимостью 48,4 млн тенге возвращено государству. К дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица.

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