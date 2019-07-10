За коррупционные преступления осуждены руководители филиала "Казавтожол"

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Департаментом Агентства по противодействию коррупции Павлодарской области ранее окончено уголовное дело в отношении директора областного филиала Национальной компании "Казавтожол" Тоймбетова Н., его заместителя Дарабаева М., а также директора РГУ "Павлодаржоллаборатория" Койшиманова К, передает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.

Согласно сообщению, указанные лица злоупотребляли должностными полномочиями и получали от директора подрядной организации Бирсеитова А. взятки за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по реконструкции автодорог на территории области.

Приговором суда № 2 Павлодара за злоупотребление служебными полномочиями Тоймбетов Н. осужден к штрафу в размере 2,4 млн. тенге, за получение взяток осуждены

к штрафам Койшиманов К. в размере 12 млн. тенге, Дарабаев М. - 1,8 млн. тенге. За дачу взяток Бирсеитов А. осужден к штрафу в размере 6 млн. тенге.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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