Ножи, пистолет, боеприпасы изъяли у пассажиров в алматинском аэропорту

Официально через аэропорт Алматы в прошлом году было перевезено 2233 единицы оружия.

В первые шесть месяцев 2019 года сотрудники подразделения досмотра Службы авиационной безопасности Международного аэропорта Алматы выявили 3519 пассажиров, которые пытались пронести на борт самолета запрещенные предметы либо вещества неизвестного состава, сообщает Zakon.kz.

- По итогам работы в первом полугодии в правоохранительные органы передано 115 материалов. В багаже либо ручной клади пассажиров было своевременно обнаружено 245 единиц различного оружия и спецсредств (в том числе 2 единицы холодного оружия и одна – огнестрельного), а также а также 144 единицы боеприпасов. Вместе с тем, официально через аэропорт Алматы в прошлом году было перевезено 2233 единицы оружия, - сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Там отмечают, что многие пассажиры не знакомы с правилами провоза охотничьего снаряжения.

- Вы можете вполне законно провезти на борту самолета любое количество единиц того вида оружия, которое внесено в ваши разрешительные документы, а также до 5 кг боеприпасов к нему. Конечно, при наличии охотничьего билета и разрешения на владение и транспортировку огнестрельного оружия, эти документы необходимо предъявить при регистрации на рейс. Оружие и боеприпасы на время полета изымут и поместят в спецконтейнер, их пассажир получает по прибытии в аэропорт прилета, - пояснили правила в аэропорту.

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