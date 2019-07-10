Очередной секс-притон с девушками-иностранками выявлен в Алматы

Задержана организатор незаконного бизнеса и около двух десятков ее сотрудниц.

Очередной притон с путанами-иностранками выявлен в Алматы. На этот раз пристанищем для занятия проституцией послужила неприметная гостиница, расположенная в частном секторе Алатауского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

- Перед проведением спецоперации сотрудниками нашего подразделения оперативным путем был осуществлен сбор необходимой информации и доказательной базы. Около одиннадцати часов ночи "на рабочем месте" находились 19 девушек легкого поведения. Две из них – граждане Узбекистана и еще две – подданные Кыргызстана. "Хозяйничала" в притоне 47-летняя гр.Н., жительница Алматинской области. Будучи на позиции администратора, она организовала притон с девушками легкого поведения для занятия ими проституцией. Действия подозреваемой квалифицированы следствием по ст. 309 ч.1 УК РК. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении гр.Н. на период досудебного расследования, - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Есен Искаков.

Вместе с тем, спикер отметил, что по поручению Акима города Алматы с 1 июля в целях профилактики, противодействия и борьбы с проституцией, а также с целью выявления лиц сдающих квартиры в наем, по проспекту Сейфуллина и на территории привокзальной площади железнодорожной станции "Алматы-1" проводится оперативно-профилактическое мероприятие.

- Всего за девять дней задержано 609 граждан, 433 из них – лица, предлагавшие интимные услуги за денежное вознаграждение, 41 наемных водителей, оказывающие содействие девушкам легкого поведения. К административной ответственности привлечено 250 человек, 88 из них лица, занимающиеся проституцией. Кроме того, в этот период раскрыто два преступления, связанных с вовлечением в занятие проституцией, а также прекращена деятельность крупного притона, - резюмировал подполковник Искаков.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!