Масимов провел заседание Антитеррористического центра

По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений.

10 июля в Нур-Султане председатель КНБ Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Руководителями государственных органов и акимами регионов подведены промежуточные итоги реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане на 2018 - 2022 годы. Обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования работы по данному направлению.

Рассмотрены меры по повышению эффективности профилактики распространения религиозного экстремизма и терроризма.

По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений.

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