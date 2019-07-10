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Масимов провел заседание Антитеррористического центра

По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений.

Фото : Ак Жайык10 июля 2019, 17:53

10 июля в Нур-Султане председатель КНБ Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Руководителями государственных органов и акимами регионов подведены промежуточные итоги реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане на 2018 - 2022 годы. Обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования работы по данному направлению.

Рассмотрены меры по повышению эффективности профилактики распространения религиозного экстремизма и терроризма.

По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений.


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