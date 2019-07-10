Масимов провел заседание Антитеррористического центра
По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений.
Фото : Ак Жайык10 июля 2019, 17:53
10 июля в Нур-Султане председатель КНБ Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
Руководителями государственных органов и акимами регионов подведены промежуточные итоги реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане на 2018 - 2022 годы. Обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования работы по данному направлению.
Рассмотрены меры по повышению эффективности профилактики распространения религиозного экстремизма и терроризма.
По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4977185-78f79d2d15bdc4c0b236ffdc8937b850
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...