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В Павлодаре открыли мемориальную доску памяти ветерана нацбезопасности

За 45 лет, отданных делу обеспечения государственной безопасности, снискал огромный авторитет и уважение в чекистской среде.

Фото : ДКНБ по Павлодарской области10 июля 2019, 17:53

В предверии празднования Дня сотрудников органов национальной безопасности, на фасаде здания Департамента КНБ РК по Павлодарской области открыли мемориальную доску посвященную памяти ветерана органов КГБ СССР генерал-майора Смагулова Укмета Смагуловича, передает ДКНБ по Павлодарской области.

Генерал-майор Смагулов Укмет Смагулович, почетный сотрудник госбезопасности СССР, 16 лет возглавлял Управление КГБ по Павлодарской области. За 45 лет, отданных делу обеспечения государственной безопасности, снискал огромный авторитет и уважение в чекистской среде.

В 1997 году на доме, где он проживал, установлена мемориальная памятная доска, что является свидетельством выражения общественности и соратниками памяти и уважения человеку, посвятившему свою жизнь беззаветному служению Родине.

По инициативе Укмета Смагуловича было возведено здание, где ныне располагается Департамента КНБ РК по Павлодарской области


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