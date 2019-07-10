Вице-премьер РК посетила республиканский образовательный молодежный лагерь

Миссия проекта – запуск реально действующих, устойчивых социально ориентированных бизнес-проектов во всех регионах Казахстана.

Заместитель Премьер-Министра РК Гульшара Абдыкаликова встретилась с участниками Республиканского образовательного молодежного лагеря "Зерен-2019", передает Zakon.kz.

Он организован в рамках проведения Года молодежи по инициативе Министерства информации и общественного развития РК.

Миссия проекта – запуск реально действующих, устойчивых социально ориентированных бизнес-проектов во всех регионах Казахстана.

В своем приветствии Г. Абдыкаликова акцентировала внимание на словах Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева: "Молодежь – наше будущее. Наша задача - научить их жить в современном мире".

Вице-премьер отметила, что сейчас в Казахстане созданы все условия для раскрытия интеллектуального потенциала молодежи.

Согласно Дорожной карте по проведению Года молодежи реализуются 89 мероприятий во всех сферах жизнедеятельности страны. Главный акцент сделан на конкретную поддержку молодежи.

Решаются вопросы предоставления жилья через выделение 9 тыс. арендных квартир в течение трех лет для работающей молодежи в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкент.

В рамках проекта "Жас маман" предусмотрено совершенствование материально-технической базы 180 колледжей и 20 университетов. Развитие молодежного предпринимательства реализуется через проект "Жас кәсіпкер", в рамках которого предусматривается грантовая поддержка молодежных стартап-проектов до 505 тыс. тенге.

В завершение мероприятия Гульшара Абдыкаликова вручила призы победителям за лучшие проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности и цифровизации. Общий призовой фонд проекта составляет 15 миллионов тенге.

В целом, проект "Зерен-2019" проходит в 3 сезона по 9 дней с 3 по 30 июля 2019 года. Всего в нем принимают участие более 600 юношей и девушек.

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