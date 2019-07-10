Мужчина погиб погребенным заживо в ЗКО

По предварительной версии, причиной трагедии стала невнимательность экскаваторщика.

В пригороде Уральска мужчина погиб погребенным заживо, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Уральская неделя".

Несчастный случай произошел в дачном обществе в районе Птицефабрики в минувшую субботу. При прокладке водопровода, один из экскаваторщиков случайно засыпал другого рабочего землей. Откопали рабочего лишь спустя два дня, после того как его стали разыскивать родные.

То самое место, где по неосторожности был заживо погребен мужчина.

65-летнего жителя дачного общества родные стали искать вечером в субботу 6 июля, после того как он не вернулся домой с работы. В тот день он работал на прокладке водопровода в дачном обществе и помогал механизатору экскаватора прокладывать траншею.

— После работы его начали искать, ведь загулять он не мог — его супруга говорила, что он никогда не употреблял алкоголь. Искали рабочего два дня, на третий день сотрудники полиции решили откопать траншею, которую в субботу вечером трактор засыпал. Когда ее откопали, под землей нашли мертвое тело, — рассказал Асхат Баетов, один из местных жителей.

— Механизатор трактора молодой мальчишка, 1995 года рождения. Его на эту работу взял председатель нашего общества и мы несколько раз обращали внимание председателя на то, что этот парень неопытный. Кроме того, он в тракторе установил магнитолу с мощной колонкой и носился по поселку с громкой музыкой. Вполне возможно, что в момент трагедии он просто не услышал криков своего напарника, когда того начало засыпать грунтом, — считает местный житель Роллан Утегалиев.

В настоящее время полиция начала расследование по этому факту. Уголовное дело инициировано по статье 104 ч.1 "Причинение смерти по неосторожности". Несмотря на это расследование, жители дачного общества возмущены этой трагедией. По их мнению она стала возможна из-за деятельности председателя дачного общества Асылбека Кабесова.

Это происшествие стало поводом для небольшого митинга местных жителей в понедельник, в день похорон погибшего мужчины. По мнению собравшихся, в том, что при работе с трубопроводом погиб человек, виноват председатель дачного общества. Ведь, как рассказали жители, работа велась под руководством самого Асылбека Кабесова с использованием его личной техники. Также, по словам жителей, председатель нанимал на работу недостаточно квалифицированных людей без документов, что и привело к трагедии.

Чуть позже в редакцию "УН" обратился Игорь Имашев руководитель компании "Западные ворота", которая вела строительные работы на данном трубопроводе около двух лет назад. Он подтвердил слова жителей. По словам подрядчика, Асылбек Кабесов отказался выплатить ему деньги за выполненный объем работы.

— Это было два года назад. Наша фирма отказалась продолжать работать на этом участке и видимо Асылбек Кабесов решил сам заниматься укладкой водопровода, со своей техникой и привлекая людей, которые не имеют допуска к работам на спецтехнике. Видимо эта халатность и стала причиной трагедии, — считает Игорь Имашев.

Сам Асылбек Кабесов комментировать ситуацию отказывается.

— Пока идет следствие, никаких комментариев я вам дать не могу. Встретиться с вами у меня тоже не выйдет, так как я уезжаю, куда – не могу сказать. Что по поводу подрядчика – он сам не выполнил возложенную на него работу, из-за чего и был от нее отстранен — сообщил он.

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