В Нур-Султане загорелось кафе
Причины возгорания неизвестны.
Фото : pixabay.com10 июля 2019, 18:17
В Нур-Султане горит кафе Doner house, расположенное на улице Шаймердена Косшыгулулы, передает МИА "Казинформ".
В данный момент горит крыша отдельно стоящего здания. К месту пожара прибыли две пожарные машины и машина скорой помощи.
Причины возгорания неизвестны.
- 10 июля в 17:39 на пульт "101" ДЧС г. Нур-Султана поступило сообщение о горении отдельно стоящей донерной по ул. Косшыгулулы. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 17:58 и ликвидирован в 18:02. Площадь пожара составила 70 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказали в КЧС МВД РК.
К тушению пожара были привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники столичного ДЧС.
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