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В Нур-Султане загорелось кафе

Причины возгорания неизвестны.

Фото : pixabay.com10 июля 2019, 18:17

В Нур-Султане горит кафе Doner house, расположенное на улице Шаймердена Косшыгулулы, передает МИА "Казинформ".

В данный момент горит крыша отдельно стоящего здания. К месту пожара прибыли две пожарные машины и машина скорой помощи.

Причины возгорания неизвестны.

- 10 июля в 17:39 на пульт "101" ДЧС г. Нур-Султана поступило сообщение о горении отдельно стоящей донерной по ул. Косшыгулулы. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 17:58 и ликвидирован в 18:02. Площадь пожара составила 70 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказали в КЧС МВД РК.

К тушению пожара были привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники столичного ДЧС.


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