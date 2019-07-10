Единственные в Евразии фигурки оленей найдены в Восточном Казахстане

Уникальные фигурки обнаружили в долине Елеке сазы.

Единственные в Евразийском пространстве фигурки оленей, у которых рога сплетены золотыми проволоками нашли на кургане Патша с редкой кольцевой оградой в долине царей Восточного Казахстана. В настоящее время в регионе реализуется второй этап областной программы по изучению археологических памятников, передает Zakon.kz.

Аким области в ходе рабочей поездки в Тарбагатайский район ознакомился с новыми находками. На сегодняшний день в долине развернулась широкомасштабная работа на площади 25 км. Под руководством выдающих археологов Зейноллы Самашева и Абдеша Толеубаева работают семь отрядов и экспедиция Казахской государственной академии им. аль-Фараби. Первые находки этого года были на кургане Патша с редкой кольцевой оградой Это уникальные фигурки оленей, у которых рога сплетены золотыми проволоками, золотая гривна, большое количество золотых аркаров и бисеров.

– В памятнике Елеке сазы к нашему счастью, где были в прошлом году найдены останки "Золотого человека" в этом году также удалось найти очень интересные находки. Они характеризуют культуру и образ жизни наших предков, которые жили в 8 веке до нашей эры. Первые шаги очень интересные, обнадеживающие. Перспектива есть. Это только первые находки. Остальные будут где–то к концу этого месяца к началу августа, – отметил Зейнолла Самашев.

По словам Абдеша Толеубаева через две недели будет раскрыта огромная погребальная камера "Сардар-1". Стоит отметить, что в ходе раскопок на данном участке были найдены ряд медицинских инструментов, а также железные ножи раннесакского периода, пансерные пластины.

– Это новый взгляд на историю Казахстана, совершенно другое прочтение истории нашего народа. Видим, что в 8 веке до н.э. предки имели высокий уровень цивилизации. Они обладали высокими технологиями, большими знаниями. Это говорит о просвещенности наших предков. И мы должны это показать миру. В текущем году мы планируем организовать выставку "Золото великой степи" в Стамбуле. В 2020 году представим ее в одном из замечательных музеев Англии, – подчеркнул аким ВКО Даниал Ахметов.

Здесь также были раскопаны разные по характеру могильники. Например, могила матери и ребенка, которые были захоронены вместе. Как отметил, Даниал Ахметов, находка символизирует великую материнскую любовь, когда мать оберегает своё дитя даже перед лицом смерти.

Вторая могила подростка, тело которого огородили камнями в стиле бесика, по словам ученых, относится к культуре бронзового века. А керамический кувшин, внутри которого баранина, принадлежит к раннесакскому периоду. По словам ученых, третий памятник скорее относится к культуре уйсунов, кулажорга. Рядом с останками мужчины лежат нож, а также кувшин и хвостовой жир барана от которого остался кости поясничной части.

– В долине Елеке сазы идет беспрерывная линия развития с 8 века до н.э. до 8 века н.э. Безусловно, после завершения работ данная долина станет гордостью нашего народа. Также здесь изучаем единственный в Азии Каганский комплекс. Мы знаем, что комплексы Билге кагана, Культегина были найдены в Монголии. Уникальный памятник, которого нашли на Елеке сазы, повторяет их планеграфию. Я глубоко убежден в том, что совсем скоро наши два замечательных ученых покажут миру новый Казахстан, – резюмировал Даниал Ахметов.

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