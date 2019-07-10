Инвесторы из Германии заинтересованы в расширении партнерства с Атырауской областью

Аким области отметил, что значимый вклад в экономику Германии вносит малый и средний бизнес.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев встретился с представительной делегацией союза германской экономики во главе с Чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Казахстане Тило Клиннером, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникации.

На встрече стороны обсудили темы развития двусторонних отношений, сложившихся в социальной, культурной и экономической сферах между нашими странами.

Глава региона рассказал главе германской дипмиссии об инвестиционных возможностях Атырауского региона и об условиях, создаваемых Казахстаном для иностранных инвесторов.

- По поручению Елбасы и Президента Казахстана в стране создаются благоприятные условия для инвесторов. На примере Атырауской области вы видите, что на рынке нашей страны успешно работают крупные компании с разных стран. Это более чем одной тысячи иностранных компаний. На территории нашего региона осуществляют свою деятельность 24 предприятия с долевым участием немецкого капитала. Товарооборот между Атырауской областью с Германией сегодня составляет 53 миллиона долларов. По нашему мнению, это не отражает всего потенциала, который имеется между нашей областью и вашей страной. Есть хороший потенциал для развития и увеличения товарооборота. Ваш визит и участием во встрече представителей немецкого бизнеса, надеюсь, позволит реализовать новые проекты, - сказал Нурлан Ногаев.

Аким области отметил, что значимый вклад в экономику Германии вносит малый и средний бизнес. И совместные проекты, несомненно, будут полезны экономике нашей страны. ​

В свою очередь, посол ФРГ в Казахстане Тило Клиннер поблагодарил акима области за возможность принять представителей немецкого бизнеса и обсудить возможность для расширения их присутствия на атырауском рынке.

- Германский бизнес отличается своей высокой степенью диверсифицированности. Поэтому мы пригласили на эту встречу компания работающие в различных секторах экономики. Казахстан одна из немногих стран, которая имеет позитивное сальдо в товарообороте с нашей страной. Сейчас мы находимся в такой фазе двухсторонних взаимоотношений, когда мы можем улучшать и улучшать взаимовыгодное сотрудничество, - отметил Тило Клиннер.

Господин посол отметил, что его страна заинтересована в расширении экономических связей наших компаний и в дальнейшем развитии малого и среднего бизнеса, а также бизнес-партнерства.

В Атырау прибыли более 20 компаний, которые объединены в Союз германской экономики. Эта структура позволяет более эффективные пути для взаимовыгодного сотрудничества в разных областях экономики – медицины, образования, аграрного сектора, коммуникации, горнодобывающей промышленности.

В завершении встречи аким области Нурлан Ногаев заверил представителей бизнес-структур, что местные исполнительные власти готовы к переговорам и открыты к взаимовыгодным проектам для развития экономики региона.

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