Развитие МСБ обсудил аким Алматы с предпринимательским сообществом

Состоялся обстоятельный и открытый разговор о механизмах поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обсудил с предпринимательским сообществом Алматы проблемные вопросы развития МСБ, передает Zakon.kz.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание с представителями Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" и бизнесменами города. Состоялся обстоятельный и открытый разговор о механизмах поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Были подняты темы модернизации рынков, эффективного использования туристического потенциала, совершенствования геоинформационной карты Алматы, развития ИТ-отрасли и цифровизации. Также рассмотрели меры стимулирования уличной торговли через создание нестационарных торговых точек.

Аким мегаполиса отметил, что Алматы – город бизнеса и частного капитала с сервисной структурой экономики. Доля госучастия в экономике не превышает 2,4%, вклад малого и среднего бизнеса составляет 39,5%, то есть это не зависящая от нефти устойчивая экономика.

Стартовала программа развития "экономики простых вещей", правительством будет поддержано производство товаров народного потребления, а также сырья и продуктов первичной переработки. Предприниматели уже получают льготные кредиты с годовой ставкой 8% сроком на 7 лет. И на это государством выделено 600 миллиардов тенге.

Упрощены все процедуры взаимодействия с государством. В Алматы можно вести бизнес "безбумажно" – по интернету открыть предприятие, выписать счета-фактуры, проводить банковские операции, сдать налоговую отчетность, согласовать разрешение на строительство, эскизный проект, заключить договор на подключение к электричеству.

По принципу одного окна в городе открыт "Дом Инвестиций" - где предпринимателям оказывается сервисная поддержка. С 2015 года начата большая работа по реконструкции улиц, сегодня эти места востребованы туристами, жителями и бизнесом.

На совещании также выступил председателя правления НПП РК "Атамекен" Аблай Мырзахметов, отметивший, что Алматы, как финансовый центр страны, является лидером по доступности финансирования. Так, 7 % от общего количества проектов в РК просубсидированных по программе "ДКБ-2020" приходится на Алматы.

С докладом о текущей деятельности выступил директор палаты предпринимателей города Нариман Абильшаиков.

Своим видением дальнейшего совершенствования бизнес-климата в различных отраслях поделились представители предпринимательского сообщества Алматы, а именно генеральный директор ТОО "Meat Product Service" Бахытжан Абдрасилов, директор ТОО "Alina group" Ерлик Балфанбаев, директор ТОО "ЭФКО-Алматы" Нуржан Кожамуратов, региональный директор IDC Андрей Беклемишев, а также исполнительный директор форума предпринимателей Казахстана Мунавара Палташева, директор ТОО "Tornado Plus" Игорь Проценко, председатель советов директоров "Tanmedia group" Арманжан Байтасов и др. Были озвучены существующие проблемы и предложения по вопросам модернизации рынков, развития туризма, механизма ГЧП, налоговых преференции для субъектов электронной торговли.

Алматы, как финансовый центр страны, является лидером по доступности финансирования. Так, 7 % от общего количества проектов в РК просубсидированных по программе "ДКБ-2020" приходится на Алматы. В целом наблюдается рост количества субъектов МСБ на 4,3%, объема обрабатывающей промышленности на 7,8%, оборота розничной торговли на 5,3%, оборота оптовой торговли на 3,5%. На данный момент на Алматы приходится 46% оптовой торговли, 32% розничной торговли, 20% внешнеторгового оборота страны, 20% ВВП РК.

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