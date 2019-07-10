В Алматы водителей автобусов не уважают, их оскорбляют, провоцируют, мешают работать

Водители легковых автомашин не уступают дорогу общественному транспорту.

Уважают ли алматинцы и гости города водителей общественного транспорта, их труд и права? К сожалению, не всегда, сообщает Zakon.kz.

Как мы уже сообщали, в Алматы между самокатчиком и водителем автобуса произошел серьезный конфликт.

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Судя по записи с камеры, автобус в непосредственной близости обогнал мужчину на самокате, двигавшегося вдоль бордюра. На остановке тот заскочил в салон автобуса и ударил водителя несколько раз, после чего хотел скрыться. Но водитель его остановил. Потасовка закончилась тем, что молодой мужчина с самокатом выбежал на дорогу, и его сбила машина.

Как сообщили в Управлении полиции Алмалинского района, мужчина на самокате будет привлечен к уголовной ответственности.

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В распоряжении полиции оказалось видео, на котором запечатлено, как мужчина на самокате пересекает проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. По сообщению полиции, данный факт будет рассмотрен в отдельном производстве сотрудниками Местной полицейской службы, по результатам чего будут приняты меры в соответствие с административным законодательством. Начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РК – хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Степень виновности каждой из сторон данного инцидента будет установлена в законодательном порядке. Но сегодня хотелось бы поговорить вот о чем: а уважают ли алматинцы и гости города водителей общественного транспорта, их труд и права? Увы, далеко не всегда. Одна из наших пользователей пишет: "Как человек, постоянно пользующийся автобусом, могу засвидетельствовать, что наших водителей не очень-то уважают, их зачастую обижают, оскорбляют, унижают, провоцируют на драки, на обгон, ДТП. Те, кто всегда ездит на автобусах, часто видят такое. Вот, пожалуйста, свежий пример.

За несколько дней до инцидента с самокатчиком, 3 июля, в Алматы на улице Толе би произошел еще один нелицеприятный случай с участием маршрутного автобуса № 4, госномер 583 и легковой автомашины. Водитель автобуса спокойно ехал по своему маршруту, в салоне было много пассажиров, так как был уже конец рабочего дня, и на каждой остановке заходило все больше и больше людей, ведь все хотят быстрее уехать домой. Кто постоянно ездит на общественном транспорте, тот знает, что в часы пик, особенно в вечернее время, все автобусы и троллейбусы битком набиты.

Я сидела впереди, и мне хорошо было видно, что творится на дороге. И вот в метрах 15-20 до светофора автомашина, которая следовала слева автобуса, встала так, что автобус не смог бы проехать. Водитель, видя это, посигналил немного. И когда загорелся зеленый свет и поток машин двинулся, впереди стоящая машина не тронулась. Водитель автобуса посигналил и стал ждать, когда он тронется, но он не тронулся. Водитель автобуса еще немного подождал и опять посигналил, но машина как стояла, так и стояла. Тогда водитель автобуса стал сигналить еще сильнее, но опять никакой реакции. Видно было, что водитель легковой автомашины специально стоит, не дает автобусу проехать. Пассажиры стали возмущаться действиями водителя машины и тогда водитель автобуса не выдержал, хотел выйти и разобраться с ним, но пассажиры не пустили его, говорят, не надо выходить, не связывайтесь с ним, а я сняла этот инцидент на видео.

Через какое-то время машина, наконец-то, тронулась, вслед за ним тронулся автобус, но тут машина резко останавливается, за ним резко останавливается автобус и так повторялось раза три. То есть водитель машины специально резко тормозил, он как будто дразнил водителя автобуса, испытывал его терпение, а то, что он везет людей, его совершенно не волновало".

К сожалению, подобных случаев немало. Часто можно видеть, как водители легковых автомашин не уступают дорогу общественному транспорту, особенно, когда те подъезжают к остановке и водители вынуждены на свой страх и риск высаживать пассажиров посередине дороги. Бывают неадекватные пассажиры, которые требуют от водителя, чтобы он остановился, где они просят, а не на остановке. И если водитель говорит, что нельзя здесь останавливаться, только на остановке, они начинают устраивать скандал, оскорблять водителя, угрожать, обзывать его последними словами, нецензурно выражаться, лезут драться и т.д.

Надеемся, полиция разберется с инцидентом, который произошел 3 июля (см. видео) и привлечет к ответственности водителя легковой автомашины, который мешал работать водителю автобуса, ехавшему с полным салоном пассажиров в часы пик.

Тора Тасубаева

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