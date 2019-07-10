Экс-аким Актобе стал председателем Комитета по государственным материальным резервам МНЭ РК
Ильяс Испанов получил новое назначение.
10 июля министр национальной экономики РК Руслан Даленов представил коллективу ведомства председателя Комитета по государственным материальным резервам МНЭ РК - Ильяса Испанова. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Казахстана.
Ильяс Сапарбекович Испанов родился в 1976 году. Окончил институт рынка при Казахской государственной академии управления, международный Казахско - Турецкий университет им.Х.А.Ясави, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Трудовую деятельность начал в 1993 году. В разные годы работал бухгалтером, старшим специалистом, заместителем директора филиала Сарыагаш АБ "Ақ - бастау", начальником Сарыагашского районного отдела Банка республиканского бюджета, заведующим счетно-кассового отделения г. Сарыагаш Шымкентского филиала ОАО "Темирбанк", заместителем председателя ПК "Күркелес".
В 2002 - 2005 годы - первый заместитель начальника департамента таможенного контроля г. Астана.
В 2005 - 2006 годы работал заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК.
В 2006 - 2013 годы - администратор Судов г. Астана, первый заместитель председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде РК, директор Департамента информатизации и защиты информационных ресурсов Генеральной прокуратуры РК.
В 2013 - 2016 годы - руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК.
С 2016 по 2019 годы занимал должность акима города Актобе.
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