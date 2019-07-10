Столичные полицейские спасли утопающего

Установлено, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Полицейские Нур-Султана спасли тонущего в Есиле мужчину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

10 июля около 18.00 часов на пульт службы 102 Центра оперативного управления ДП г. Нур-Султана поступило сообщение от женщины о тонущем человеке возле пешеходного моста. Инспектор ЦОУ сориентировал на место происшествия полицейских, патрулирующих территорию столичного Центрального парка на электромобиле.

Не теряя ни минуты, лейтенант полиции Роман Байдильдин выехал на место, где увидел тонущего в реке мужчину. Не раздумывая, Роман бросился в воду. Доставать из реки мужчину помогли подоспевший на помощь капитан полиции Мейрамхан Кусаинов и один из очевидцев, который, к сожалению, сразу же ушел.

История могла закончиться трагически, но благодаря слаженным действиям Центра оперативного управления Департамента, сотрудника Полка дорожно-патрульной полиции и очевидцев мужчине удалось спасти жизнь.

В настоящее время мужчина доставлен для выяснения обстоятельств в Управление полиции района "Есиль". Установлено, что на момент происходящего он находился в нетрезвом состоянии.

Это не первый случай, когда сотрудник Департамента полиции г. Нур-Султана лейтенант полиции Роман Байдильдин спасает жизнь человеку во время несения службы. 27 февраля 2019 года Роман и его напарник спасли 65-летнего Серикбая Бокушева, у которого на автобусной остановке случился сердечный приступа.

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