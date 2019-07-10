Проблему строительства развязки на Сейфуллина - Жансугурова объяснил районный аким

Строительство развязки началось еще в прошлом году.

Аким Жетысуского района Алматы Мухтар Тажибаев на общественном совете города рассказал о строительстве развязки на Сейфуллина - Жансугурова, передает МИА "Казинформ".

Строительство развязки началось еще в прошлом году, но из-за нехватки территории оно было приостановлено, а остальные деньги были возвращены в бюджет. Строительно-монтажные работы приостановлены на определенный срок, пока не будут выкуплены участки.

- Данная развязка финансируется из республиканского бюджета. С 2018 года управлению земельных отношений подавалось 5 заявок на финансирование. Каждый раз оно откладывалось. Буквально 3-го апреля, когда приезжал сюда Глава государства, Бауыржан Кыдыргалиевич (Байбек - экс-аким Алматы) озвучил эту проблему. На сегодня по трем развязкам в городе стоит вопрос как раз о выплатах по постановлению суда о выкупе земель и его оценки. Согласно этому постановлению, по Сейфуллина - Жансугурова 3,5 миллиарда тенге требуется. Сейчас данный вопрос решается, - заявил Мухтар Тажибаев.

По его словам, общее количество объектов, которые попадают под развязку - около 270.

- Мы на протяжении последних полгода совместно с населением создали рабочую группу и ведем определенные работы по приемам жалоб, разъяснений. В то же время есть ряд хозяйственных вопросов, потому что около 28 участков уже снесено. Соответственно, есть определенные хозяйственные проблемы - собаки, люди без определенного места жительства. Мы совместно с рабочей группой решаем, - добавил аким района.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!