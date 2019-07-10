4010 детей из Арыси все лето будут отдыхать в лагерях

До завершения восстановительных работ в Арыси отдых детей продлен на 1 месяц.

Этим летом планируется отправить в летние лагеря 4010 детей. Об этом 10 июля на брифинге сообщил начальник Арысского городского отдела образования Мусаев Абдихан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

С 27 июня по 9 июля отдыхать в другие регион отправились 1395 детей. В частности, в Павлодарскую область – 300, Акмолинскую область – 145, Жамбылскую область - 223, Алматинскую – 150, Западно-Казахстанскую – 47, Восточно-Казахстанскую область – 150, город Нур-Султан – 200, республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдәурен" – 150, в город Алматы отправлены на отдых дети 30 военнослужащих.

Помимо 13 областей, городов республиканского значения, двух вузов и двух республиканских центров, арысских детей на отдых приглашает и Кыргызстан.

До завершения восстановительных работ в Арыси отдых детей продлен на 1 месяц.

10-18 июля планируется отправить отдыхать еще 1572 школьников.

Летний отдых для 462 детей организовали район Туркестанской области. Оставшиеся 1214 детей будут отправлены в лагеря с 18 июля по 1 августа.

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