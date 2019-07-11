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Рубль резко вырос

На это повлияло заявление главы Федеральной резервной системы.

Фото : Pixabay11 июля 2019, 06:01

Курс рубля значительно вырос к курсу доллара и евро на закрытии торгов 10 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает Lenta.ru.

По состоянию на 01:00 по времени Нур-Султана курс доллара упал на 77 копеек и составил 63 рубля 13 копеек. Курс евро снизился на 59 копеек и установился на уровне 71 рубль 1 копейка.

Как сообщает ТАСС, на это повлияло заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он опасается, что мировая экономика подвергнется рискам из-за напряженности в торговых отношениях. Его слова негативно сказались на курсе доллара по отношению ко многим мировым валютам.

Экономисты считают, что помимо этого рубль вырос благодаря росту цен на нефть и старту подготовки экспортеров к налоговому периоду. Они отметили, что не ожидают дальнейшего укрепления российской валюты. По их словам, в ближайшие несколько недель курс рубля останется примерно таким же.


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