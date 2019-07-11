Казахстан завоевал шестую медаль на летней Универсиаде-2019

В финале забега на 400 метров Михаил Литвин занял второе место.

Казахстанский легкоатлет Михаил Литвин завоевал серебряную медаль Всемирной Летней Универсиады в Неаполе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале забега на 400 метров Литвин занял второе место, финишировав с результатом 45.77. Победителем забега стал мексиканец Валенте Мендоса Фалькон, который преодолел дистанцию за 45.53. Третье место занял представитель ЮАР Гардео Эдвард Исакс с результатом 45.89.

Ранее первым местом отметился дзюдоист Галымжан Кырыкбай. "Серебро" Всемирной Универсиады завоевали гимнасты Нариман Курбанов и Милад Карими. Также второй на соревнованиях по стендовой стрельбе ("скит") стала Зоя Кравченко, а Сарсенкуль Рысбекова в стендовой стрельбе завоевала "бронзу".

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