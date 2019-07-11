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Женщина поиграла с собакой-поводырем и умерла

Точная причина заражения крови остается неизвестной.

Фото : Carol Parsons11 июля 2019, 06:38

Жительница английского города Бистон, графство Ноттингемшир, умерла от сепсиса после игры с собакой-поводырем супруга, передает Lenta.ru.

72-летняя Кэрол Парсонс (Carol Parsons) играла на кухне с лабрадором по кличке Квинни (Quinney), и собака слегка поцарапала ее. Пенсионерка обработала две неглубокие царапины антисептическим кремом. Спустя несколько дней женщина пожаловалась на плохое самочувствие, и ее отвезли в больницу. Медики провели пациентке лапароскопию (диагностика внутренних органов через небольшие отверстия) и обнаружили у нее кожную инфекцию, вызванную стрептококком группы А.

Несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, у Парсонс развился сепсис. Заражение крови привело к полиорганной недостаточности. 26 февраля 2019 года женщина скончалась.

Помощница следователя штата Ноттингемшира Лауринда Бауэр (Laurinda Bower) изучила медицинскую историю больной и заявила, что Квинни не мог заразить британку инфекцией.

- У нее были царапины, а не следы от укусов. Эти не те бактерии, которые переносят собаки, - подчеркнула Бауэр, выразив семье свои соболезнования.

Точная причина заражения остается неизвестной.


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