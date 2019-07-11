Найдены доказательства инсценировки отравления Алибасова

Представитель Алибасова общался с медиком примерно за месяц до отравления.

Помощник продюсера Бари Алибасова заранее договорился с врачом о госпитализации музыканта. Фрагмент их переписки был показан в эфире программы "На самом деле" на Первом канале, передает Lenta.ru.

Из переписки следует, что представитель Алибасова общался с медиком примерно за месяц до отравления. Он обсуждал возможные причины госпитализации музыканта.

- Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя, - написал помощник. Врач согласился с этим.

После публикации скриншотов Алибасов покинул студию. Перед этим он рассказал, что не помнит, чем отравился и в какой больнице лежал.

В ходе программы продюсер прошел проверку на детекторе лжи. Она показала, что артист намеренно выпил жидкость для прочистки труб "Крот". По словам полиграфолога, Алибасов немного отпил вещество так, чтобы оно почти не попало в пищевод, а затем сплюнул.

В конце июня Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, делают это с целью заработать. Также он решил опубликовать копию выписки своей медицинской карты из НИИ имени Н.В. Склифосовского, где проходил лечение, и сдать анализы в лаборатории "Инвитро".

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня. Он по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсера выписали из больницы.

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