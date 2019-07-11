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Редкая болезнь заставила девочку прятаться от солнца

Аниридия встречается лишь у одного из 75 тысяч детей по всему миру.

Фото : SWNS.com11 июля 2019, 08:24

В английском графстве Норфолк девочка родилась без радужной оболочки глаз и вынуждена ежедневно носить солнцезащитные очки, передает Lenta.ru.

Двухлетняя Рианнон Кей страдает редким врожденным заболеванием аниридия, которое сопровождается светобоязнью. Из-за отсутствия радужной оболочки ее глаза не могут контролировать интенсивность поступающего света. Родители тщательно следят, чтобы в дневное время в доме были опущены жалюзи. Отправляясь на улицу, девочка в любое время год надевает головной убор и солнцезащитные очки.

С возрастом у юной Кей развился нистагм (непроизвольные повторяющиеся движения глаз высокой частоты) и катаракта. Ко всему прочему, у девочки близорукость. Доктора утверждают, что аниридия может спровоцировать рак почки.

- Страшно предположить, что твой ребенок может заболеть раком, - призналась 36-летняя мать девочки Тереза Кей. - Однако у нее такой острый слух. Она может услышать, как у нашего дома остановилась машина, хотя я этого не слышу.

Аниридия встречается лишь у одного из 75 тысяч детей по всему миру. Болезнь сопровождается выраженным снижением остроты зрения, светобоязнью, горизонтальным нистагмом и иногда врожденной глаукомой.


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