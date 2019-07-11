Погоду без осадков прогнозируют синоптики в Казахстане

В нескольких областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 июля, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь через запад, северо-запад и восток Казахстана будут проходить атмосферные фронты, связи с чем местами пройдут дожди с грозами и усиление ветра. Лишь на севере в ночные часы ожидается туман.

В Жамбылской, Костанайской, ночью в Восточно-Казахстанской, днем в Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, местами в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях днем ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды по Алматы: днем 30°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 28°, ясно.

Прогноз погоды на 11 июля.

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