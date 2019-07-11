Мамин посетил крупные системообразующие предприятия в Шымкенте

Премьер ознакомился с проектом нового терминала аэропорта

Премьер-министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил г. Шымкент, где побывал на крупных системообразующих предприятиях. Глава правительства РК ознакомился с исполнением задач, поставленных Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым по модернизации экономики, и выполнением поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в рамках поездок в регион, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Аскар Мамин проинспектировал ход реализации инвестиционных проектов в области металлургии, фармацевтической, пищевой промышленности, развития транспортной инфраструктуры.

По прибытии Аскар Мамин ознакомился с проектом нового терминала аэропорта г. Шымкент. Строительные работы начались в июле т.г. и будут завершены в июне 2020 года. По данным акимата города, ввод в эксплуатацию терминала вместимостью 400 пассажиров в час увеличит пассажиропоток в 10 раз.

Глава Правительства РК посетил завод "Химфарм", на примере которого проинспектировал темпы развития отечественной фармацевтической индустрии. На предприятии производится 71 вид лекарственных средств и препаратов, что составляет более трети общего объема лекарственных средств, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В рамках посещения предприятия Премьер-Министр Казахстана осмотрел оснащенность Цеха по производству инъекционных препаратов и инфузионных растворов, а также оценил работу Цифрового инженерного и образовательного центра, запущенного в рамках проекта "Модельные цифровые фабрики". В настоящее время реализуется крупнейший инвестиционный проект на сумму $108 млн по модернизации действующих фармацевтических производств в соответствии с международными стандартами.

Город Шымкент является одним из крупных промышленных центров Казахстана. В целях ознакомления с проводимой в регионе работой по наращиванию объемов промпроизводства Аскар Мамин посетил экспортоориентированное предприятие "Shymkent Temir" на территории индустриальной зоны "Оңтүстік", запущенное в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития. Проектная мощность металлургического завода — 250 тыс. тонн стального блюма в год.

Здесь же Премьер-Министру РК презентовали проект строительства горно-металлургического комплекса в Туркестанской области мощностью 1 млн тонн железа в год. В частности, планируется строительство обогатительной фабрики и завода по производству железа прямого восстановления.

В развитии экономики региона особая роль отведена пищевой промышленности. Глава Правительства РК посетил ТОО "Рахат-Шымкент", где был осмотрен процесс производства пищевых продуктов.

Фабрика, оснащенная современным оборудованием, в год выпускает до 24 тыс. тонн кондитерских изделий 4 видов по 30 наименованиям. Премьер-Министру РК Аскару Мамину доложили, что в 2020 году планируется реализация инвестиционного проекта по запуску новой линии по производству мармелада и сахарного печенья.

По итогам осмотра Глава Правительства РК поручил акиму города принять все необходимые меры по обеспечению эффективного исполнения Комплексного плана развития г. Шымкент до 2023 года. Поручено активизировать работу с бизнес-сообществом по реализации инвестпроектов, расширению номенклатуры выпускаемой продукции и увеличению объемов производства. Это позволит увеличить объем ВРП региона с 2 трлн в 2018 году до 3,5 трлн к 2023 году.

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