В правила безопасности на спортивных и культурно-массовых мероприятиях внесли изменения

В частности, появилось дополнение о возможности оказания содействия органам внутренних дел в обеспечении общественного порядка.

Министры внутренних дел РК, культуры и спорта РК подписали совместный приказ от 27 июня 2019 года о внесении изменений и дополнений в Инструкцию по обеспечению безопасности проведения спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, появилось дополнение о возможности оказания содействия органам внутренних дел в обеспечении общественного порядка.

Так, сотрудники ОВД совместно с работниками частных охранных организаций, волонтерами, контролерами, организаторами обеспечивают:

- организованный проход зрителей;

- размещение зрителей на трибунах, зале, секторах;

- запрет прохода граждан без билетов и пропусков, а также лиц в нетрезвом состоянии;

- с применением технических средств и служебно-розыскных собак досмотр физических лиц, их вещей, транспортных средств и провозимых грузов на предмет проноса запрещенных предметов (спиртных напитков, взрывчатых веществ, оружия, напитков в стеклянной таре);

- меры по пресечению фактов реализации на территории сооружения спиртных, а также прохладительных напитков в металлической и стеклянной таре, пиротехнических изделий и иных предметов, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб физическим и юридическим лицам.

При проведении массового мероприятия с большим пребыванием граждан, местные исполнительные органы совместно с ОВД с целью исключения заторов (автомобильных пробок) и скопления транспортных средств на прилегающей территории, ограничивают движение в районе проведения массового мероприятия, организуют работу пунктов отправки зрителей на специализированных автобусах и обеспечивают их сопровождение патрульными автомашинами.

После окончания массового мероприятия старшие участков и наряды совместно с работниками частных охранных организаций, волонтерами, контролерами, организаторами организуют выход зрителей со спортивного, культурного и иного сооружения, обеспечивая их свободное движение, одновременно сдерживая толпу в безопасных местах на входе в проходы, ведущие к основным выходам для равномерного и поэтапного движения граждан по лестницам, не допуская скопления, толчеи, падения и паники среди них.

При этом указывается о надлежащем содержании и оборудовании мест для размещения участников массовых мероприятий, сотрудников ОВД (около трибун, на которых располагаются болельщики команд гостей, а также наиболее активные группы болельщиков), обслуживающего персонала, мест общего пользования, арен и территории, готовность средств пожаротушения.

В случае привлечения работников частных охранных организаций, волонтеров и контролеров организаторы массовых мероприятий обеспечивают выставление их по периметру спортивного поля (манежа) (стоят спиной к спортивному полю), для недопущения внезапного выхода зрителей или участников на спортивное поле (манеж).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (9 июля).

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