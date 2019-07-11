Головкин стал ближе к чемпионскому бою в сентябре
Гораздо вероятнее, что 14 сентября "Канело" придется выйти на ринг против Головкина,
Появилась новая информация о том, что соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина вероятнее всего может стать кто-либо из действующих чемпионов мира, передает Zakon.kz.
Самый желанный для GGG соперник - чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF мексиканец Сауль "Канело" Альварес продолжает искать любые варианты, чтобы не встречаться в ринге с Головкиным в третий раз. Но платформа DAZN ограничивает ему варианты для маневра. Известно, что DAZN одобрил для "Канело" на сентябрь лишь двух кандидатов в соперники - российского боксера, чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО).
Однако, Ковалев в прямом эфире в своем Instagram сообщил, что предпочел выбрать обязательную защиту титула в бою с Энтони Ярдом в Челябинске в августе. Следовательно, ни о каком бое в сентябре с Канело не может быть и речи.
Впрочем, Канело не теряет шансы получить объединительный бой с чемпионом мира WBO в родном среднем весе Деметриусом Андраде. Сам DAZN, судя по их твиту, не против такого вечера бокса мечты.
What If ... ????????— DAZN USA (@DAZN_USA) 9 июля 2019 г.
???? @GoldenBoyBoxing vs. @MatchroomBoxing ???? pic.twitter.com/LDHsYgh5JT
Впрочем, пока это лишь мечты. Гораздо вероятнее, что 14 сентября "Канело" придется выйти на ринг против Головкина, Но это не точно, поскольку переговоры о третьем бое на данный момент в тупике. Казахстанец отказывается возвращаться в Лас-Вегас, где мексиканец выиграл матч-реванш и где их первый бой завершился спорной ничьей и предлагает Нью-Йорк, куда не готов приехать Альварес.
Поэтому команда мексиканца усиленно ищет другого соперника. Известно, что промоутеры Альвареса сделали предложение на осень соотечественнику, чемпиону мира WBO в первом среднем весе Хайме Мунгии (33-0, 26 КО), однако данный вариант не устраивает DAZN.
На этого же соперника нацелился и Головкин. По данным спортивных журналистов, GGG может в октябре провести бой с Мунгией. Источник утверждает, что команды находятся в переговорном процессе.
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