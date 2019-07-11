Головкин стал ближе к чемпионскому бою в сентябре

Гораздо вероятнее, что 14 сентября "Канело" придется выйти на ринг против Головкина,

Появилась новая информация о том, что соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина вероятнее всего может стать кто-либо из действующих чемпионов мира, передает Zakon.kz.

Самый желанный для GGG соперник - чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF мексиканец Сауль "Канело" Альварес продолжает искать любые варианты, чтобы не встречаться в ринге с Головкиным в третий раз. Но платформа DAZN ограничивает ему варианты для маневра. Известно, что DAZN одобрил для "Канело" на сентябрь лишь двух кандидатов в соперники - российского боксера, чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО).

Однако, Ковалев в прямом эфире в своем Instagram сообщил, что предпочел выбрать обязательную защиту титула в бою с Энтони Ярдом в Челябинске в августе. Следовательно, ни о каком бое в сентябре с Канело не может быть и речи.

Впрочем, Канело не теряет шансы получить объединительный бой с чемпионом мира WBO в родном среднем весе Деметриусом Андраде. Сам DAZN, судя по их твиту, не против такого вечера бокса мечты.

Впрочем, пока это лишь мечты. Гораздо вероятнее, что 14 сентября "Канело" придется выйти на ринг против Головкина, Но это не точно, поскольку переговоры о третьем бое на данный момент в тупике. Казахстанец отказывается возвращаться в Лас-Вегас, где мексиканец выиграл матч-реванш и где их первый бой завершился спорной ничьей и предлагает Нью-Йорк, куда не готов приехать Альварес.

Поэтому команда мексиканца усиленно ищет другого соперника. Известно, что промоутеры Альвареса сделали предложение на осень соотечественнику, чемпиону мира WBO в первом среднем весе Хайме Мунгии (33-0, 26 КО), однако данный вариант не устраивает DAZN.

На этого же соперника нацелился и Головкин. По данным спортивных журналистов, GGG может в октябре провести бой с Мунгией. Источник утверждает, что команды находятся в переговорном процессе.

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