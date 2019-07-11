В Алматы женщина мыла окно и выпала с шестого этажа
Ее в тяжелом состоянии госпитализировали.
Фото : Волга-медиа11 июля 2019, 11:30
Алматинка упала с шестого этажа, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 9 июля. Известно, что она мыла окно и упала. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в 7 ГКБ, госпитализировали в реанимацию.
В соцсетях распространяют сообщение о том, что ей требуется кровь для переливания.
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