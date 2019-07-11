В Алматы женщина мыла окно и выпала с шестого этажа

Ее в тяжелом состоянии госпитализировали.

Алматинка упала с шестого этажа, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 9 июля. Известно, что она мыла окно и упала. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в 7 ГКБ, госпитализировали в реанимацию.

В соцсетях распространяют сообщение о том, что ей требуется кровь для переливания.

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