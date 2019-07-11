270 студентов проходят профессиональную практику на предприятиях "КазТрансОйл"

Студенты знакомятся с технологическим процессом по транспортировке нефти.

Учащиеся и студенты технических вузов и колледжей проходят производственную практику на предприятиях АО "КазТрансОйл". Проект по подготовке инженерно-технических кадров для нефтепроводной отрасли стартовал в апреле при поддержке Министерства образования и науки РК и приурочен к проведению Года молодежи в Казахстане.

С начала июня в нефтепроводные управления компании, расположенные в 12 регионах страны, прибыли 84 студента и 97 учащихся. Все они обучаются по специальностям, связанным с трубопроводным транспортом. Отбор претендентов для прохождения практики учебные заведения проводили самостоятельно, формировали списки практикантов. Большинство учащихся являются выходцами из многодетных и малообеспеченных семей. Компания создает все условия для профессиональной адаптации будущих специалистов и закрепления ими практических навыков.

Как сообщил начальник головной нефтеперекачивающей станции "Узень" Мангистауского нефтепроводного управления Ерболат Бешимов, проект студенческой практики реализуется в АО "КазТрансОйл" в рамках Дорожной карты по поддержке молодежи.

- На предприятии студенты знакомятся с технологическим процессом по транспортировке нефти. Перед началом работы практиканты прошли 10 часовой курс обучения технике безопасности. Молодежь с большим интересом осваивает и приобретает новые знания и навыки, и даже делится своими идеями по развитию производства, - отметил Е.Бешимов.

Студенты и учащиеся проходят обучение на производстве в течение месяца, за каждым практикантом закрепляется опытный наставник. По окончании практики молодые специалисты получают стипендию, которая составляет для учащихся колледжей – 80 тысяч тенге, для студентов высших учебных заведений – 120 тысяч тенге.

Учащийся третьего курса Мангистауского индустриально-технического колледжа Ертай Муратбай впервые обучается профессиональному мастерству в условиях реального производства.

- Я первый раз прохожу практику в такой крупной компании. Очень импонирует помощь наставника, на производстве мы ознакомились с электронными чертежами. В конце месяца получим стипендию. Это очень хорошая поддержка для учащейся молодежи, - поделился впечатлениями практикант.

Больше всего студентов проходят производственную практику в структурных подразделениях компании – Атырауском нефтепроводном управлении – 72 человека, Мангистауском нефтепроводном управлении – 68 человек, Западном управлении операторских услуг - 42 человека, Карагандинском нефтепроводному управлении – 46 человек.

С июня по август 2019 года профессиональную практику на предприятиях АО "КазТрансОйл" пройдут 440 студентов и учащихся.

Справка:

В апреле 2019 года генеральный директор АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов и вице-министр образования и науки РК Фатима Жакыпова подписали меморандум о сотрудничестве в подготовке инженерно-технических кадров для нефтепроводной отрасли. В мае компания заключила соглашения с 21 учебным заведением Республики Казахстан об организации и проведении оплачиваемой профессиональной практики студентов и учащихся на производственных предприятиях. Проект рассчитан на пять лет, в нем участвуют 10 колледжей и 11 вузов.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Производственные объекты АО "КазТрансОйл" расположены в Шымкенте, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях Казахстана.

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