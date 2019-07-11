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В казармах Туркменистана солдатам не разрешают пользоваться душем

Солдаты были лишены доступа к душевым комнатам месяц назад.

Фото : Радио Свобода11 июля 2019, 13:34

В казармах Министерства обороны Туркменистана солдатам не разрешают пользоваться душем. По словам источника Азатлыка в Ашхабаде, это происходит в казарме министерства, расположенной в самом центре Ашхабада.

- В столице в блоке Министерства обороны находится здание казармы, расположенное в самом центре города. Здание барака в окружении института обороны, Академии обороны и Министерства обороны. Это не где-то в провинции. Это происходит прямо в центре блока обороны. Капитан Ш. запер душевые для солдат на 3-м этаже казармы, где 5 спален на 24 солдата каждая, с 120 резидентскими солдатами, - сообщил источник.

Солдаты были лишены доступа к душевым комнатам месяц назад и в связи с этим вынуждены искать альтернативные пути для поддержания личной гигиены, но за это подвергаются наказанию.

- Месяц назад капитан запер душ, утверждая, что солдаты не могут содержать душевые в чистоте. Некоторые солдаты жалуются на неприятный человеческий запах, так как негде принимать душ. Некоторые мальчики пытаются помыться в туалетах. Тот же самый капитан кричит на них, он замечает, что солдаты моются в туалетах. Никто не может восстать​, - сообщает источник.

Он также отмечает, что в городе жарко.

- Здесь очень жарко последние несколько недель. Люди обычно принимают душ два раза в день.

По словам источника, капитан Ш. и другие военные чиновники казармы, участвующие или закрывающие глаза на произвол, остаются безнаказанными.


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