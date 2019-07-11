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Украинский селекционер назвала новый сорт ириса в честь Димаша Кудайбергена

Новый сорт ириса - снежно-белый, с яркой красно-оранжевой сердцевиной.

Фото : Димаш Кудайберген Eurasianfanclub11 июля 2019, 13:37

Украинский селекционер ирисов Алла Черногуз назвала выведенный в 2018 году сорт цветов в честь казахстанского певца Димаша Кудайбергена, передает Zakon.kz.

Как сообщается на странице фанклуба певца в Facebook, Алла Черногуз является одним из учредителей, координатором Украинского Союза Ириса. Она назвала один из выведенных в 2018 году сортов ириса в честь Димаша.

Новый сорт ириса - снежно-белый, с яркой красно-оранжевой сердцевиной. Как сказала сама Алла Михайловна, светлый и чистый, как и голос Димаша.

Второй сорт, также выведенный в 2018 году, назван в честь знаковой для Димаша и любимой всеми почитателями его таланта песни "Дайдидау". Ирис, очень нежного, розового цвета, красивой и изящной формы.

Оба ириса запатентованы в THE AMERICAN IRIS SOCIETY (регистрационный № 18-1029 и № 18-1041).



Фаната Димаша Кудайбергена побывали в гостях у Аллы Черногуз, поблагодарили ее и подарили небольшие сувениры от имени всех фанатов. А также получили от нее деленки ирисов, часть из которых посадили на своих клумбах.


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