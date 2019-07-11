Мамин: Все работы по восстановлению Арыси должны завершиться до августа

Ремонтные работы завершены в 676 домах.

Премьер-министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Туркестанскую область в целях ознакомления с ходом восстановительных работ поврежденных домов, социальных объектов и инженерных сетей в городе Арысь, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Глава Правительства РК проинспектировал работу региональных штабов и осмотрел темпы восстановления жилых домов в микрорайонах «Коктем-1», «Коктем-2», зданий школы, детского сада, железнодорожного вокзала, городской больницы. Премьер-Министр РК также посетил Центр обслуживания населения. В штабе Туркестанской области Аскару Мамину доложили о проводимой работе по выплате компенсаций по 100 тыс. тенге жителям г. Арысь.

По итогам осмотра объектов под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось совещание по вопросам восстановления города Арысь.

Аким Туркестанской области У. Шукеев сообщил, что в рамках оказания социальной помощи жителям города 650 малообеспеченным и многодетным семьям назначена адресная социальная помощь и произведены выплаты.

Руководители министерств обороны, труда и социальной защиты населения, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, образования, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности доложили о проводимой работе по оказанию мер социальной поддержки, медицинских услуг, восстановлении жилья.

В свою очередь, акимы Алматинской области А. Баталов, Акмолинской – Е. Маржикпаев, Актюбинской – О. Уразалин, Атырауской – Н. Ногаев, Восточно-Казахстанской – Д. Ахметов, г. Шымкент – Г. Абдрахимов проинформировали о темпах строительных работ на выделенных секторах.

На сегодня ремонтные работы завершены в 676 домах. В настоящее время работами охвачены все сектора, восстановительные работы ведутся на 3 040 объектах индивидуального жилищного строительства и многоквартирных жилых домов, мобилизовано 190 строительных компании, более 5 тыс. строительных работников и 207 единиц спецтехники. В части социальной инфраструктуры работы ведутся на 66 объектах здравоохранения, образования, спорта.

Подводя итоги совещания, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что в работе по восстановлению города активно участвуют все регионы, национальные компании, представители крупного бизнеса страны.

- Все основные работы по восстановлению города Арысь должны завершиться до 1 августа, - подчеркнул Аскар Мамин.

Глава Правительства РК поручил усилить работы по своевременному восстановлению поврежденных объектов бизнеса, транспортной и инженерной инфраструктуры, принять комплексные меры по медицинскому обеспечению и подготовке объектов образования к началу нового учебного года.

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