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Две улицы перекроют в Алматы в связи с ремонтом

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

Фото : astana-akshamy.kz11 июля 2019, 14:14

В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Торайгырова будет перекрыт участок от ул. Навои до ул. Мустафина с 11 июля 22:00 до 12 июля 08:00, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".

Также будет частично перекрыт на пр. Абылай хана участок от ул. Кабанбай батыра до ул.Толе би с 11 июля 23:00 до 12 июля 06:00, участок от ул.Богенбай батыра до ул. Казыбек би с 12 июля 23:00 до 13 июля 06:00 будет перекрыт полностью.



Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.


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