В столице вынесен приговор двум экс-руководителям Казгидромета

Каждый из них признан виновным в получении взятки и осужден на 10 лет лишения свободы.

Вынесен приговор бывшему заместителю генерального директора РГП "Казгидромет" Нуркену Султанову и экс-директору филиала РГП "Казгидромет" по Карагандинской области Роману Андрианову обвиняемым в получении взятки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Нур-Султана.

- Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Андрианов Р.И. и Султанов Н.К. осуждены по части 4 статьи 366 УК (получение взятки). Каждый из них приговорен к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - сообщили в пресс-службе столичного суда.

Напомним, ряд руководителей Казгидромета, подозреваемых в получении взятки, был задержан сотрудниками КНБ 17 января 2019 года. Через несколько дней были названы имена задержанных сотрудников Казгидромета. Ими оказались директор филиала РГП "Казгидромет" по Карагандинской области Андрианов Р.И. и заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Султанов Н.К. Позже стало известно, что судебные заседания по делу против бывших руководителей РГП "Казгидромет" назначены на 23 мая 2019 года.

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